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Украинские военные на Донбассе показали Javelin. США не против их использования для самообороны

09 декабря 2021, 12:22

Украинские военные на Донбассе показали Javelin. США не против их использования для самообороны

Фото: Patrick Reevell / Twitter Фото: Patrick Reevell / Twitter

Украинские военные в зоне конфликта на Донбассе показали американским журналистам противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые США поставляют Украине. Сюжет об этом вышел на телеканале ABC News.



Журналист ABC News Патрик Ривил у себя в Twitter отметил, что Вооруженные силы Украины обычно не показывают системы Javelin вблизи линии соприкосновения, однако они находятся там с 2020 года.

По словам украинских военных, на которых ссылается журналист, комплексы Javelin использовали всего несколько раз.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что украинские военные вправе применять полученные от США системы Javelin в любой части своей страны, но только для самообороны.

«Мы рассчитываем, что они будут использоваться для самообороны. Нет ограничений насчет того, где именно в Украине их можно применять», — сказал Кирби на брифинге.

Представитель Пентагона добавил, что американская сторона рассчитывает на то, что Javelin в Украине будут применяться «ответственным образом».

21 ноября о применении украинскими военными ПТРК Javelin на Донбассе написало американское издание Military Times, ссылаясь на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Позже информаци о приминении Javelin в зоне конфликта подтвердил нардеп и член комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Игорь Копытин.

Однако начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук опроверг эту информацию. По его словам, на данный момент на Донбассе Javelin не использовались.

Министр обороны Алексей Резников, выступая в Верховной Раде, не ответил на вопрос, использовали ли украинские военные системы Javelin в зоне конфликта на Донбассе.

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