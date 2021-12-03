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Глава Минобороны не ответил, использовался ли Javelin на Донбассе

03 декабря 2021, 11:20

Глава Минобороны не ответил, использовался ли Javelin на Донбассе

Министр обороны Алексей Резников не ответил на вопрос, использовали ли украинские военные противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin в зоне конфликта на Донбассе.

«Скажу так: мы не нарушаем Минские соглашения, мы не атакуем в зоне операции Объединенных сил. В случае, если оккупационные войска нарушают режим "тишины", убивают наших военных, мы предупреждаем с помощью режима СЦКК и СММ ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение Минских соглашений, режима "тишины". Если этот механизм не срабатывает, вооруженные силы, пользуясь статьей 51 Устава ООН — право на самозащиту, используют все необходимые силы и средства», — сказал Резников во время часа вопросов правительству в парламенте в ответ на вопрос народного депутата Романа Костенко, о том применялся ли ПТРК Javelin на Донбассе.

В качестве примера он привел случай, когда ВСУ использовали беспилотник Bayraktar для выстрела по артиллерийской установке незаконных вооруженных формирований.

«По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить на таких установках. Они понимают, чем это может закончиться», — подчеркнул Резников.

21 ноября о применении украинскими военными ПТРК Javelin на Донбассе написало американское издание Military Times, ссылаясь на руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Позже информаци о приминении Javelin в зоне конфликта подтвердил нардеп и член комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Игорь Копытин.

Однако начальник пресс-службы Объединенных сил Ярослав Мельничук в комментарии «Украинской правде» опроверг эту информацию. По его словам, на данный момент на Донбассе Javelin не использовались.

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