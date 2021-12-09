Аномальное тепло: «ДНР» заявила, что качество питьевой воды соответствует нормам

Питьевая вода в отдельных районах Донецкой области соответствует санитарным нормам. Об этом заявил начальник отдела водоснабжения и водоотведения «минстроя ДНР» Сергей Иванов, сообщает пресс-служба «ведомства».



По его словам, профильные специалисты подтверждают, что вода, подаваемая потребителям, «соответствует государственным санитарным правилам и нормам 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком" и безопасна в эпидемиологическом отношении».



Иванов отметил, что первые замечания по поводу нехарактерного запаха воды были зафиксированы на территории Донецкой области еще в конце ноября.



«В последнее время отмечаются изменения в качественном составе питьевой воды по органолептическому показателю — "запах" до 2 баллов. Это обусловлено аномально повышенной сезонной температурой воздуха и, как следствие, повышенной температурой воды в источнике водоснабжения — канале "Северский Донец — Донбасс"», — пояснил «чиновник».



Он добавил, что КП «Компания "Вода Донбасса"» скорректировало технологический режим работы водоочистных сооружений для обеспечения надлежащего качества питьевой воды.

В Донецке местные жители начали жаловаться в социальных сетях на неприятный запах воды из кранов. Аналогичная ситуация ранее сложилась и в Славянске, на подконтрольной украинской власти территории. Неприятный запах воды там специалисты пояснили биологическим фактором и теплой погодой, чего не должно быть в осенне-зимний период.