В Донецке тоже жалуются на неприятный запах воды из крана

В Донецке местные жители жалуются в социальных сетях на неприятный запах воды из кранов. Аналогичная ситуация ранее сложилась и в Славянске.



В компании «Вода Донбасса» сообщили, что совместно с представителями Северо-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов специалисты по качеству воды отобрали пробы воды для определения содержания пестицидов и аммония в воде реки.



На данный момент воду из реки Северский Донец хлорируют, а также очищают перманганатом калия и активным углем.



Ранее директор департамента ЖКХ Сергей Гончаренко сообщил, что наблюдательные инстанции регулярно проводят забор воды из Северского Донца в разных точках, чтобы проверить ее качество.



Гончаренко отметил, что качество воды соответствует всем допустимым нормам. А неприятный запах воды специалисты поясняют биологическим фактором и теплой погодой, чего не должно быть в осенне-зимний период.