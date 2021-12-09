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Зеленский – Байден. О чем говорили президенты

09 декабря 2021, 22:40

Зеленский – Байден. О чем говорили президенты

Телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского прошел 9 декабря. 

«Ключевым вопросом переговоров стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования», – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой главы государства в четверг вечером.


Первыми выводами поделились в Офисе украинского президента.

Об Украине – с Украиной

В ходе переговоров Джозеф Байден заявил, что любые решения, касающиеся Украины, не могут быть приняты без Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Байден сказал, что любые решения, которые касаются Украины, не могут быть без Украины», – передал Ермак слова Байдена в эфире программы «Право на владу».

По словам главы Офиса президента, «США предоставят всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать отпор (России – ред.) в любое время».

Он также добавил, что Байден поприветствовал Зеленского с большим прогрессом в проведении реформ, в частности, судебной реформы.

«Мы сегодня увидели все сигналы, которые были посланы в виде санкций и которые были приняты в отношении человека, который блокировал в самом верху Конституционного суда Украины проведение этих реформ», – сказал Ермак.

Параллельный трек Нормандскому формату

Глава Офиса президента добавил, что США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Мы сегодня можем четко говорить о том, что США приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса. Как это будут происходить – это будет зависеть от многих обстоятельств. Это может быт параллельный трек вместе с Нормандским форматом, потому что нужно безусловно уважать, что наши партнеры – Германия и Франция за эти годы многое сделали», – передал Ермак слова Байдена. 

По словам Ермака, на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президентов Украины и Франции вместе с новым канцлером Германии.

«И мы будем активно работать над проведением саммита в Нормандском формате», – добавил он.

Вступление в НАТО зависит от решения народа Украины

Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа, передал слова президента США Андрей Ермак.

«Президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении Украины в НАТО – это только решение украинского народа, это суверенное и независимое украинское государство. И он этот вопрос даже не готов был обсуждать. И это зависит от Украины и от членов НАТО», – заявил Ермак.

Говорили и о «Северном потоке-2»

В пресс-службе украинского президента отметили, что отдельное внимание Зеленский уделил проблематике энергетической безопасности Украины. Он подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект «Северный поток – 2» исключительно через призму энергетических и гарантий безопасности, а его продвижение «лишает Украину важного фактора сдерживания российской агрессии». 

Байден не против переговоров Путина и Зеленского

Кроме этого Владимир Зеленский представил видение имплементации Минских соглашений, сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

«Украинская сторона представила наше видение дальнейших шагов имплементации Минских соглашений, которые базируются на украинском национальном интересе», – сообщил Сибига.

По словам Сибиги, «разговор между президентами был продуктивным, предметным, наполненным содержанием».

Он также добавил, что Зеленский готов также к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Западные партнеры поддерживают позицию о проведении таких переговоров, в том числе и американская сторона», – резюмировал он.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся по итогам видеоконференции президентов США и России Байдена и Путина.

В ходе разговора Байден предупредил президента Путина о том, что в случае военной эскалации с Украиной против РФ последуют, в частности, серьезные экономические меры.

В Кремле опубликовали свою версию итогов переговоров.

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