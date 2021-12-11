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Арестович: Мы получили гарантии, что США не будут навязывать «особый статус» Донбасса

11 декабря 2021, 19:58

Арестович: Мы получили гарантии, что США не будут навязывать «особый статус» Донбасса

Украина получила гарантии от США, что на государство не будет оказываться давление для имплементации Минских соглашений или из-за «особого статуса» Донбасса. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью «Радио Свобода».

«Во-первых, США подчеркнули, что не будет никакого давления на Украину с точки зрения принятия или имплементации Минских соглашений. Специально это заявил Госдепартамент», — сказал он.

Советник главы ОП также отметил, что навязывания так называемого «особого статуса» Донбасса в редакции России со стороны США не будет.

«Мы получили очень четкие гарантии, что такого не произойдет. Во-вторых, США стоят на страже независимости и территориальной целостности Украины, и российское вторжение будет иметь неотвратимые последствия для российской экономики и политики», — сказал Арестович.

По его словам, президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что «не безразличен к Украине, лично не безразличен, не просто как лидер США, как человек, и я хочу, чтобы вы преуспевали».

Арестович уточнил, что украинская сторона вкладывает в понятие «особый статус» Донбасса.

«Мы за "особый статус" Донбасса. Но ведь это нужно объяснить, что мы подразумеваем под этим. Мы видим его как использование того же закона о децентрализации, который касается всей Украины, сейчас работает, и предоставление вместе "особой экономической зоны". Зоны, потому что нужно восстанавливать Донбасс ускоренными темпами. И эти инвесторы должны быть заинтересованы в том, чтобы прийти на эту разрушенную фактически территорию. Все. Это наша трактовка», — резюмировал советник главы ОП.

Ранее Associated Press опубликовало материал о том, что США якобы могут начать давить на Украину для предоставления частичной автономии оккупированным территориям Донбасса ради «успокоения» России. 

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