У Зеленского отреагировали на публикацию о возможном давлении США для частичной автономии Донбасса

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публикацию Associated Press о том, что США якобы могут начать давить на Украину для предоставления частичной автономии оккупированным территориям Донбасса ради «успокоения» России.



В комментарии LIGA.net он заявил, что в законодательстве можно на постоянной основе прописать, например, что в ОРДЛО нет боев, и там все мирно. Однако российская сторона продолжает вкладываться в боевые действия, а не в мирную жизнь, потому «проблема явно не в том, что прописано или не прописано в украинском законодательстве».



Он отметил, что Россия не обеспечила выполнение даже базовых пунктов договоренностей о прекращении огня, освобождении заложников и нормальной работе КПВВ.



«Как можно говорить о политике, когда элементарные жизненные условия не обеспечены, даже несмотря на то, что это неоднократно обещалось? Поэтому мы обращаем внимание на реальные факты на Донбассе — то, что называется, on the ground», — сказал Подоляк.



Что касается публикации АР в целом, по его словам, анонимные источники и гипотетические рассуждения — всегда «весьма ненадежный фундамент, чтобы составлять свою точку зрения», и часто бывают «чьей-то информационной провокацией».