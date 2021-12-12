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Зеленский призвал уволить замглавы МВД из-за скандала на блокпосте в Донецкой области

12 декабря 2021, 14:08

Зеленский призвал уволить замглавы МВД из-за скандала на блокпосте в Донецкой области

Президент Владимир Зеленский призвал уволить заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили из-за скандала на блокпосте в Донецкой области. 

«По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция.  Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД.  Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Накануне было опубликовано видео того, как Гогилашвили устроил скандал на блокпосте полиции на въезде в Донецкую область из-за того, что его попросили предъявить документы. В частности, замминистра позволил себе нецензурную лексику в адрес полицейских. 

«Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.  Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств», — подчеркнул Зеленский.

После обнародования видео глава МВД Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство, на время которого Гогилашвили должен быть отстранен. По итогам расследования Монастырский пообещал принять решение относительно будущего Гогилашвили на должности его заместителя.

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