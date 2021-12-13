Жители Донбасса и Крыма не потеряют гражданство Украины из-за российского паспорта, заверили в Раде

Украина не признает действующими российские паспорта, которые были выданы насильственным путем гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и оккупированном Крыму. Поэтому на этих граждан не будут распространяться положения закона о множественном гражданстве.



Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил народный депутат от фракции «Слуга народа», представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.



«Государство Украина не признает факт иностранного гражданства (в данном случае российского), которое лица получили насильственным путем, были вынуждены пойти на это в силу определенных угроз для их свободы, жизни, для нормального существования на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что эти действия [России] нарушают международные стандарты в области прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. То есть в данном случае, на наш взгляд, эти документы [российские паспорта] являются ничтожными и поэтому они особых юридических последствий за собой влечь не будут», — сказал Вениславский.



Он добавил, что если после возвращения под юрисдикцию Украины оккупированных территорий граждане заявят, что их фактически принудили принять российское гражданство, то никаких негативных последствий для украинского гражданства у них не будет.



Вениславский напомнил, что в базовом законопроекте о множественном гражданстве четко , что не может быть двойного гражданства со страной-оккупантом, страной-агрессором.



«То есть не может иметь гражданин Украины одновременно гражданство Российской Федерации», — резюмировал он.

В начале декабря президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов о множественном гражданстве для украинцев за рубежом.



Президент предлагает, чтобы гражданство Украины предоставлялось в случаях рождения в Украине, вследствие принятия или восстановления в гражданстве, усыновления и по другим основаниям, предусмотренным международными договорами.



В гражданство Украины не принимают тех, кто совершил преступление против человечества, осужден за совершение тяжкого преступления, и тех, чьи действия создают угрозу нацбезопасности Украины.



Также предлагается, чтобы депутаты, политики, претенденты на должности с доступом к гостайне и руководители стратегических гособъектов указывали в декларации наличие гражданства других стран. А за сокрытие этой информации — несли уголовную ответственность.