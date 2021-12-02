Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве для украинцев.



Карточка законопроекта «О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины» № 6368 появилась на сайте парламента.



Законопроект определен президентом как неотложный.



Текст законопроекта пока не обнародован.



Во время выступления в Верховной Раде 1 декабря Зеленский заявил, что законопроект позволит представителям украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС иметь одновременно гражданство Украины и страны проживания.