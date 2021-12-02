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«Двойное гражданство»: Что предлагается в законопроекте Зеленского

02 декабря 2021, 22:47

«Двойное гражданство»: Что предлагается в законопроекте Зеленского

В законопроекте, которым президент Украины Владимир Зеленский хочет внести изменения о гражданстве, нет понятий «двойное гражданство» или «множественное гражданство». Изменения к закону «О гражданстве Украины» предусматривают сохранение принципа единого гражданства, закрепленного в Конституции Украины, и введение декларации о признании себя только гражданином Украины для получения украинского гражданства. Об этом пишет «Украинская правда».

«Если гражданин Украины вступил в гражданство (подданство) иностранного государства (иностранных государств), то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Если иностранец получил гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины», – говорится в тексте документа.

Одним из условий принятия в гражданство Украины является подача иностранцем декларации о признании гражданином Украины или обязательства прекратить иностранное гражданство. Либо человек может подать декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины. Также принимается декларация об отсутствии иностранного гражданства.

Каждый вид декларации сиротствует той или иной категории людей.

Законопроект предусматривает также ряд оснований для утраты гражданства Украины:

1) использование совершеннолетним гражданином Украины, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности, национальным интересам Украины;

2) получение лицом гражданства Украины в результате представления ложных сведений, поддельных документов, неисполнения обязательства прекратить иностранное гражданство и т.п.;

3) установление факта прохождения военной службы по контракту в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, лицами, которые на момент прохождения военной службы имели гражданство Украины.

Проект закона предусматривает «сохранение гражданства Украины независимо от места жительства гражданина Украины». В то же время, гражданин Украины, постоянно проживающий за границей, может выйти из гражданства Украины по его заявлению.

Данные связанные с гражданством украинцев будут вносить в Единый государственный демографический реестр.

Одновременно в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о предотвращении и противодействии угрозам нацбезопасности  в сфере гражданства. Он предусматривает, что чиновники, руководители объектов государственной собственности, граждане с доступом к государственной тайне, разведчики, члены избирательных комиссий и члены партий должны подавать декларацию о наличии (отсутствии) иностранного гражданства, о пребывании (непребывании) в процедуре и о подаче документов для получения иностранного гражданства.

Граждане, достигшие 18 лет, могут по собственному желанию подать такую декларацию.

Во время выступления в Верховной Раде 1 декабря Зеленский заявил, что законопроект позволит представителям украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС иметь одновременно гражданство Украины и страны проживания.

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двойное гражданство множественное гражданство

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