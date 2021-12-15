Президент Владимир Зеленский имеет право провести референдум по Донбассу, если другие инструменты будут исчерпаны. Такое мнение высказала вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Президент оставляет за собой право обратиться к людям и воспользоваться инструментом народовластия в случае, если все остальные инструменты будут исчерпаны и не принесут результата», — сказала Верещук журналистам.



Она отметила, что не знает, каким мог бы быть вопрос на референдуме.



«Но я точно знаю, что он [президент Владимир Зеленский] имеет на это право. Имеет право апеллировать к украинскому народу», — подчеркнула вице-премьер.

Президент Владимир Зеленский в интервью 10 декабря не исключил возможность проведения референдума по вопросам Донбасса и прекращения войны в целом.



Возможность проведения референдума по Донбассу будет зависеть от того, как сформулирован вопрос, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.