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«Если другие инструменты будут исчерпаны». Верещук — о референдуме по Донбассу

15 декабря 2021, 16:46

«Если другие инструменты будут исчерпаны». Верещук — о референдуме по Донбассу

Президент Владимир Зеленский имеет право провести референдум по Донбассу, если другие инструменты будут исчерпаны. Такое мнение высказала вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Президент оставляет за собой право обратиться к людям и воспользоваться инструментом народовластия в случае, если все остальные инструменты будут исчерпаны и не принесут результата», — сказала Верещук журналистам.

Она отметила, что не знает, каким мог бы быть вопрос на референдуме.

«Но я точно знаю, что он [президент Владимир Зеленский] имеет на это право. Имеет право апеллировать к украинскому народу», — подчеркнула вице-премьер.

Президент Владимир Зеленский в интервью 10 декабря не исключил возможность проведения референдума по вопросам Донбасса и прекращения войны в целом.

Возможность проведения референдума по Донбассу будет зависеть от того, как сформулирован вопрос, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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