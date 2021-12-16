Гогилашвили живет в одном особняке с начальником разведки. СМИ узнали, что дом принадлежит организатору конвертцентров

Семья недавно уволенного замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили живет в одном особняке с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. При этом дом принадлежит человеку, которого СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.



Об этом говорится в материалах Bihus.Info и Слідство.Інфо.



Александр Гогилашвили не только женат на помощнице президента Владимира Зеленского — Марии Левченко, но и проживает в одном доме с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.



Это особняк в 350 квадратов в Хотове под Киевом. У дома усилены меры безопасности: перед выездом Volvo, на котором передвигается Буданов, территорию обследуют кинологи с собакой, приезжающие на машинах из автопарка СБУ.



Журналисты также фиксировали кортежи с «номерами прикрытия» возле дома в Хотове.



По словам Буданова, особняк арендует жена Александра Гогилашвили, а он проживает в нем как друг Гогилашвили временно, пока в его квартире идет ремонт.

В электронной декларации Гогилашвили указано, что его семья арендует жилье не у владельца недвижимости, а просто у риелтора.

Реальной владелицей особняка, согласно информации из государственного реестра недвижимости, является Диана Стрелковская: бизнесвумен и супруга Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

В частности, в октябре «РБК-Украина» сообщило, что получило данные о компаниях, которые «наконвертировали» за несколько месяцев около 10 миллиардов гривен. Одним из бенефициаров схемы журналисты называют именно Вячеслава Стрелковского.



В интервью «Экономической правде» бывший руководитель Налоговой службы Евгений Олейников отмечал, что бизнесу Стрелковского помогают правоохранительных органов.



«Несколько раз ГНС пыталась проверить его компании. По ряду компаний возникает странная ситуация: только мы выходим на проверку, выясняется, что документы буквально вчера изъяли правоохранительные органы. Документы почему-то никогда туда не возвращаются, но и дело никуда не двигается. А проверять нам нечего, потому что, если мы откроем Налоговый кодекс, то выясним, что налоговая служба проводит только документальные проверки», — говорил Олейников.



Стрелковский отказался дать комментарий «Слідству.Інфо».







Буданов сказал Bihus.Info, что знает Стрелковского и ему известно, что этого человека связывают с незаконным оборотом наличных средств — «обналом».



«Слідство.Інфо» подчеркивает, что «учитывая вероятное российское гражданство Александра Гогилашвили, совместное проживание с ним руководителя военной разведки может представлять угрозу национальной безопасности Украины».



Гогилашвили до сих пор может иметь загранпаспорт гражданина России, который он получил в 2012 году и срок действия которого истекает в 2022-м.



В российских реестрах журналисты не нашли подтверждения, что Гогилашвили вышел из гражданства или сдал паспорт. Такого подтверждения он не предоставил ни на официальный запрос «Слідство.Інфо», ни при попытках пообщаться с ним.

Назначение Гогилашвили в МВД связывают с близостью его жены к президенту. Мария Левченко является помощницей Владимира Зеленского еще со времен работы в «Квартале 95» Сейчас она работает в его кабинете в Офисе президента без официального оформления, продолжая числится в «Квартале».



До работы в МВД Александр Гогилашвили проживал в России, имеет общие фото с боксером и депутатом российской Госдумы Николаем Валуевым, был его помощником.



Позже Гогилашвили переехал в Украину и позиционировал себя как соучредитель «Международной антинаркотической ассоциации», которую поддерживал Зеленский.



Александр Гогилашвили был уволен с поста замглавы МВД 13 декабря после устроенного скандала на блокпосте полиции в Донецкой области, запись которого попала в сеть.