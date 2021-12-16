Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Гогилашвили живет в одном особняке с начальником разведки. СМИ узнали, что дом принадлежит организатору конвертцентров

16 декабря 2021, 16:42

Гогилашвили живет в одном особняке с начальником разведки. СМИ узнали, что дом принадлежит организатору конвертцентров

Семья недавно уволенного замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили живет в одном особняке с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. При этом дом принадлежит человеку, которого СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

Об этом говорится в материалах Bihus.Info и Слідство.Інфо.

Александр Гогилашвили не только женат на помощнице президента Владимира Зеленского — Марии Левченко, но и проживает в одном доме с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Это особняк в 350 квадратов в Хотове под Киевом. У дома усилены меры безопасности: перед выездом Volvo, на котором передвигается Буданов, территорию обследуют кинологи с собакой, приезжающие на машинах из автопарка СБУ.

Журналисты также фиксировали кортежи с «номерами прикрытия» возле дома в Хотове.

По словам Буданова, особняк арендует жена Александра Гогилашвили, а он проживает в нем как друг Гогилашвили временно, пока в его квартире идет ремонт.

В электронной декларации Гогилашвили указано, что его семья арендует жилье не у владельца недвижимости, а просто у риелтора.

Реальной владелицей особняка, согласно информации из государственного реестра недвижимости, является Диана Стрелковская: бизнесвумен и супруга Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

В частности, в октябре «РБК-Украина» сообщило, что получило данные о компаниях, которые «наконвертировали» за несколько месяцев около 10 миллиардов гривен. Одним из бенефициаров схемы журналисты называют именно Вячеслава Стрелковского.

В интервью «Экономической правде» бывший руководитель Налоговой службы Евгений Олейников отмечал, что бизнесу Стрелковского помогают правоохранительных органов.

«Несколько раз ГНС пыталась проверить его компании. По ряду компаний возникает странная ситуация: только мы выходим на проверку, выясняется, что документы буквально вчера изъяли правоохранительные органы. Документы почему-то никогда туда не возвращаются, но и дело никуда не двигается. А проверять нам нечего, потому что, если мы откроем Налоговый кодекс, то выясним, что налоговая служба проводит только документальные проверки», — говорил Олейников.

Стрелковский отказался дать комментарий «Слідству.Інфо».



Буданов сказал Bihus.Info, что знает Стрелковского и ему известно, что этого человека связывают с незаконным оборотом наличных средств — «обналом».

«Слідство.Інфо» подчеркивает, что «учитывая вероятное российское гражданство Александра Гогилашвили, совместное проживание с ним руководителя военной разведки может представлять угрозу национальной безопасности Украины».

Гогилашвили до сих пор может иметь загранпаспорт гражданина России, который он получил в 2012 году и срок действия которого истекает в 2022-м.

В российских реестрах журналисты не нашли подтверждения, что Гогилашвили вышел из гражданства или сдал паспорт. Такого подтверждения он не предоставил ни на официальный запрос «Слідство.Інфо», ни при попытках пообщаться с ним.

Назначение Гогилашвили в МВД связывают с близостью его жены к президенту. Мария Левченко является помощницей Владимира Зеленского еще со времен работы в «Квартале 95» Сейчас она работает в его кабинете в Офисе президента без официального оформления, продолжая числится в «Квартале».

До работы в МВД Александр Гогилашвили проживал в России, имеет общие фото с боксером и депутатом российской Госдумы Николаем Валуевым, был его помощником.

Позже Гогилашвили переехал в Украину и позиционировал себя как соучредитель «Международной антинаркотической ассоциации», которую поддерживал Зеленский.

Александр Гогилашвили был уволен с поста замглавы МВД 13 декабря после устроенного скандала на блокпосте полиции в Донецкой области, запись которого попала в сеть.

Еще по теме

Люди
Кирилл Буданов Александр Гогилашвили
Организации
МВД Украины ГУР МОУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:42
«ДНР» откроет свой КПВВ под Донецком 17 декабря. Какие правила проезда
11:28
Приговор суда Ростова подтвердил присутствие российских военных на Донбассе
10:41
«ДНР»: Еще 393 заболевших и 23 умерших от коронавируса
09:32
Россиянин Юрченко взял под контроль завод в Луганске
09:11
«ЛНР» заявила о 42 заболевших и двух умерших от ковида за сутки
23:50
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
14:12
«ДНР» вернула стелу «Россия» в центр Донецка
10:38
«ДНР»: Еще 453 заболевших и 16 умерших от ковида
09:54
«ЛНР» заявила о 47 заболевших и 4 умерших от ковида за сутки
21:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 декабря
21:39
В плену в ОРДЛО удерживают 40 украинских военных — Денисова
19:53
Директор мобильного оператора «ДНР» объяснил причины проблем со связью
16:06
«ЛНР»: Студент из Ровеньков лишился пальцев от взрыва запала гранаты
11:58
«ДНР»: Еще 608 заболевших и 48 умерших от ковида
09:06
«ЛНР» заявила еще о четырех смертях от коронавируса
все новости
17:56
Абитуриентам из ОРДЛО и Крыма повысили стипендию для прохождения реинтеграционных курсов
17:25
Боевики 4 раза нарушили режим «тишины» на Донбассе, ранен украинский военный
17:23
«Явка с повинной». МИД Украины — о признании суда присутствия российских военных на Донбассе
16:42
Гогилашвили живет в одном особняке с начальником разведки. СМИ узнали, что дом принадлежит организатору конвертцентров
16:05
Рада смогла принять законопроект о выделении денег шахтерам только в первом чтении
15:42
«ДНР» откроет свой КПВВ под Донецком 17 декабря. Какие правила проезда
14:52
«Наверное, это ошибка». Кремль — о доказательствах присутствия российских военных на Донбассе
14:34
Рада приняла в первом чтении законопроект о поддержке пленных
13:17
В Кремле рассказали о контактах Ермака и Козака, но ясности о переговорах президентов нет
12:04
Генсек НАТО ответил Путину, кто примет решение о вступлении Украины в Альянс
11:38
Коронавирус забрал еще 17 жизней на Донетчине и 11 на Луганщине
11:28
Приговор суда Ростова подтвердил присутствие российских военных на Донбассе
11:14
В Минцифры рассказали, когда украинцам начнет приходить тысяча за вакцинацию
10:41
«ДНР»: Еще 393 заболевших и 23 умерших от коронавируса
10:05
Порошенко ворвался в эфир телеканала «Рада»
все новости
ВИДЕО
Порошенко ворвался в эфир телеканала «Рада»
16 декабря, 10:05
Новоалександровка: Что происходит на передовой в Луганской области ►
13 декабря, 10:25
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
12 декабря, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция