Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили

Кабинет министров уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правительстве.



Позже Гогилашвили на своей странице в Facebook сообщил, что написал заявление на увольнение.



«Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более чем два года», — подчеркнул он в посте.



Обновлено. На сайте правительства появилось распоряжение об увольнении Гогилашвили с должности заместителя главы МВД. Указано, что он был уволен по собственному желанию.

11 декабря было опубликовано видео того, как Гогилашвили устроил скандал на блокпосте полиции на въезде в Донецкую область из-за того, что его попросили предъявить документы. В частности, замминистра позволил себе нецензурную лексику в адрес полицейских. На видео с камеры наблюдения, которое есть в ролике, указано, что инцидент произошел 8 декабря.



Глава МВД Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство, на время которого Гогилашвили должен быть отстранен. По итогам расследования Монастырский пообещал принять решение относительно будущего Гогилашвили на должности его заместителя.



Президент Владимир Зеленский призвал уволить Гогилашвили из МВД.



12 была опубликована запись похожего сканадала, который Гогилашвили устроил в Киеве еще до поездки в Донецкую область.



Гогилашвили был назначен заместителем главы МВД в сентябре 2019 года, когда его возглавлял Арсен Аваков. После того, как МВД возглавил Денис Монастырский, Гогилашвили сохранил должность.



Супруга Гогилашвили Мария Левченко является помощницей президента Владимира Зеленского со времен работы в «Квартале».



По данным «Центра журналистских расследований», у Гогилашвили есть паспорт гражданина России.