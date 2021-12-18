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В Беларуси заявили, что готовы разместить у себя российское ядерное оружие в случае «угрозы со стороны НАТО»

18 декабря 2021, 17:11

В Беларуси заявили, что готовы разместить у себя российское ядерное оружие в случае «угрозы со стороны НАТО»

Беларусь готова разместить на своей территории российское ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО. Минск заявляет, что Запад якобы увеличивает количество своих войск на территории Украины.

Об этом сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БелТА.

Чиновник заявил, что руководство Альянса сейчас пытается использовать Украину для наращивания своих возможностей в регионе.

По словам Макея, возможное размещение российского ядерного оружия, о котором ранее говорил и Александр Лукашенко, — «это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Альянса на территории Польши».

В ноябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется оставлять ядерное оружие Альянса на своей территории — его могут разместить «в других европейских странах, в том числе и к востоку от Германии».

Россия требует от США и НАТО гарантий безопасности, включая обязательное обещание о нерасширении НАТО на восток.

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