Суд в деле о сбитом МН17 сможет огласить приговор в конце 2022 года

Суд в деле о сбитом МН17 будет готов огласить приговор в конце 2022 года. Об этом сообщил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус, передает «Интерфакс-Украина».



«Как долго это займет, пока не известно, поэтому суд зарезервировал три даты: 22 сентября, если не будет готово, то 17 ноября или же 15 декабря 2022 года», — сказал Стэйнхаус, анонсируя повестку дня предстоящих слушаний, в частности, в части возможной даты обнародования приговора.



Сегодня возобновился судебный процесс в деле о сбитом «Боинге» рейса МН17. Суд предоставил слово родным и близким погибших. Выступят более 90 родственников.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.