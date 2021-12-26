СМИ: В январе состоится заседание НАТО и России

Совет НАТО-Россия может собраться в январе впервые за два с половиной года, хотя Москва еще не взяла на себя обязательства по встрече. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на DPA.



Представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу 12 января, и Альянс контактирует с Россией по этому поводу.



В МИД России подтвердили, что получили предложение, но заявили, что оно все еще рассматривается, а формат и сроки нуждаются в уточнении.



Последние переговоры в таком формате состоялись в июле 2019 года и с тех пор все попытки назначить дату встречи провалились.

Украина хочет участвовать в консультациях по безопасности Соединенных Штатов, Европейского союза или НАТО с Россией.



Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО о «гарантиях безопасности». В частности, документы предполагают отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников. В США заявили, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.



В министерстве иностранных дел Украины прокомментировали предложения: главную угрозу безопасности в Европе создает вооруженная агрессия РФ.