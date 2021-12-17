МИД РФ показал проекты договоров с США и НАТО о «гарантиях безопасности». Белый дом отреагировал

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.



Проект договора с НАТО состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведение военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.



«Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора», — говорится в документе.



В проекте договора с США Россия хочет возложить на Соединенные Штаты обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.



«Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество», — сказано в проекте договора.



В США отреагировали на предложения России о гарантиях безопасности в Европе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге в пятницу, что в США «видели российские предложения, обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами».



Кроме того, она отметила, что Вашингтон не будет вести переговоры по европейской безопасности без участия представителей Европы.



По словам Псаки, нет причин думать, что в этот раз США и Россия не смогут договориться, поскольку это удавалось делать на протяжении десятков лет.



«Нам удавалось взаимодействовать с России по стратегическим вопросам на протяжении десятилетий в самых разных форматах... нет причин, по которым мы не сможем сделать это в нашем стремлении к уменьшению нестабильности — в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами», — заявила Псаки.