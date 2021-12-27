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МИД РФ: Вопрос членства Украины в НАТО для Москвы такой же важный, как и для Киева

27 декабря 2021, 12:35

МИД РФ: Вопрос членства Украины в НАТО для Москвы такой же важный, как и для Киева

Вопрос членства Украины в НАТО такой же важный для Москвы, как и для Киева. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Вопрос о перспективе вступления Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере такое же важное — если не большее — значение, чем для самой Украины», — сказал Рябков.

По его словам, Украина, Россия и НАТО уже подошли к той черте, за которой «начинают играть совсем другие факторы».

«Значимость этих факторов, их коренное значение для нашего даже самосознания, не говоря уже о геополитическом позиционировании, неоспорима», — пояснил дипломат, но так и не назвав эти факторы.
Замглавы МИД России также ответил тем, кто выступает за то, чтобы поставить Россию в угол. Они, по его словам, недооценивают того, что может в результате произойти.

«Они как-то потеряли ощущение реальности, ощущение здравого смысла, надеюсь, они не потеряли чувство самосохранения», — считает Рябков.

Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.

В МИД Украины раскритиковали российские предложения.

В Белом доме заявили, что США видели российские предложения и обсуждают их со своими европейскими союзниками и партнерами.

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