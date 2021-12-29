Вице-премьер отвергла возможность признания российских вакцин

Украина не будет признавать российские вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Light». Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на пресс-конференции.

«Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. <...> Вопрос о признании "Спутник V" или "Спутник Light" вообще не стоит», — сказала она.

Верещук напомнила, что у Украины есть возможность вакцинировать жителей неподконтрольных территорий на КПВВ.

Сегодня Кабмин упростил пересечение КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом, отменив установку приложения «Вдома».



Россия поставляла вакцину «Спутник V», а затем и «Спутник Light» на неподконтрольную Украине часть Донбасса.



В Трехсторонней контактной группе не удалось согласовать открытие КПВВ на Донбассе на минувшем заседании. Россия и подконтрольные ею «ДНР» и «ЛНР» одним из условий назвали признание вакцины «Спутник», Украина отказалась.