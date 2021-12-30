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Данилов: В Украине определят «первых» олигархов в мае

30 декабря 2021, 19:09

Данилов: В Украине определят «первых» олигархов в мае

Закон, который упрощенно называют «об олигархах» заработает в Украине к концу мая 2022 года. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по результатам заседания Совета.

«Если дальше будет продолжаться вся эта ситуация, 20-25 мая мы можем иметь на заседании СНБО первых олигархов, которые будут обозначены через решение СНБО согласно текущему законодательству», – сказал Данилов.

Полное название закона – «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Закон обеспечивает правовые рамки для отделения большого бизнеса от политической борьбы и для ограничения деструктивного влияния привилегированных интересов в экономической жизни Украины. Подробнее о документе

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