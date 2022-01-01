В Украине в последний день прошлого года выявили более 5 тысяч заболевших COVID-19

За пятницу, 31 декабря, в Украине выявили 5 026 случаев заражения коронавирусом, что на 2 003 случая меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 6 073 пациента, умерли 190 человек. Вчера госпитализировали 1 554 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 672 675 человек. Из них выздоровели 3 474 931 пациент, а умерли 96 089 человек.



Вчера вакцинировались 52 166 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 713 311 человек, из них получили первую дозу — 14 713 309 человек, получили две дозы — 13 734 741 человек. Получили дополнительную дозу — 4 063 человека, бустерную дозу — 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.