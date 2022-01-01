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Новый год на Донбассе начался с обстрелов. Погиб украинский военный

01 января 2022, 08:43

Новый год на Донбассе начался с обстрелов. Погиб украинский военный

За минувшие сутки, 31 декабря, незаконные вооруженные формирования на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Украинские позиции обстреляли в Донецкой области неподалеку Травневого, Авдеевки, Водяного. Боевики открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

«Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра 1 января, боевики совершили уже три обстрела — в направлении Широкино, Новолуганского и Водяного, с применением автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Группировка «ДНР» об обстрелах за минувшие сутки не сообщила, группировка «ЛНР» заявила, что обстрелов не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы на Донбассе не прекратились.

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