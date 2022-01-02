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За сутки в Украине еще 1,8 тысяч человек заболели ковидом

02 января 2022, 08:16

За сутки в Украине еще 1,8 тысяч человек заболели ковидом

К воскресенью, 2 января, в Украине выявили 1 863 случая заражения коронавирусом, что меньше почти на 3200 случаев, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели  2 259 пациента, умерли 98 человек. За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 674 538 человек. Из них выздоровели 3 477 188 пациентов, а умерли 96 187 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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