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Ахметов критикует закон о борьбе с олигархами

04 января 2022, 16:30

Ахметов критикует закон о борьбе с олигархами

Украинский бизнесмен, олигарх Ринат Ахметов считает, что в законе «о деолигархизации» есть нормы, которые нарушают права человека и не позволяют украинскому бизнесу честно конкурировать. Об этом он сказал в интервью «Forbes Украина».  

«За что я? Я за цивилизованные европейские правила, я за то, чтобы у бизнеса были равные возможности. Я за то, чтобы бизнес был прозрачным и ответственным, имел человеческое лицо. Я за то, чтобы мы все работали на экономический рост страны и благосостояние каждого украинца. Если бы закон работал в пользу всего перечисленного, я был бы за него двумя руками. Но ничего этого в нем нет, – ответил Ахметов. – В нем не идет речь о выравнивании правил, о честной конкуренции. Там есть только нарушение прав человека. Потому что кто-то в какой-то комнате по непонятным критериям будет определять, кто олигарх, а кто – нет. Ничего хорошего Украине и украинцам это не принесет».

Издание пишет, что отвечая на тот же вопрос, в Офисе президента Украины (ОПУ) отметили, что главная цель закона об олигархах – «обеспечить разделение бизнеса и политики, а также реальную подотчетность политиков и всех должностных лиц обществу, а не каким-либо финансово-промышленным группам».

Ахметов – самый богатый гражданин Украины. Журнал «Forbes Украина» оценивает его состояние в 7,6 миллиардов долларов.

Личное состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова выросло на 55% или на 4,14 миллиарда долларов за 2021 год. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

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