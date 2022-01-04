Организуют подвоз: В нескольких городах ОРЛО сокращена подача воды

В нескольких городах на подконтрольной группировке «ЛНР» территории сокращено водоснабжение, при этом используются резервы и организован подвоз воды. Об этом заявила и.о. «генерального директора» предприятия «Лугансквода» Яна Березовская в эфире сепаратистского канала «Луганск 24».



Она напомнила, что подача воды с Западной фильтровальной станции (ЗФС) приостановилась из-за повреждения магистрального водовода на подконтрольной украинской власти территории.



«Украинская сторона уже определила место повреждения водовода. Водоснабжение будет восстановлено после проведения ремонтных работ. Мы со своей стороны, чтобы обеспечить жителей водой, увеличиваем подачу воды по реверсу из своих источников, но при этом все равно будет сокращенная подача воды на города Брянка, Стаханов, Кировск, Первомайск», — сказала Березовская.



По ее словам, сегодня, 4 января, воду откачают в полном объеме, на завтра будет организован подвоз, на случай задержки ремонтных работ.

На Луганщине в связи с аварией на Попаснянском водоканале 3 января была временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию. Ориентировочно ремонтные работы планируют завершить 5 января.