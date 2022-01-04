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В Чехии приговорили к 21 году тюрьмы боевика, который воюет на Донбассе

04 января 2022, 21:35

В Чехии приговорили к 21 году тюрьмы боевика, который воюет на Донбассе

Сегодня городской суд в Праге приговорил к 21 году лишения свободы бывшего чешского военного Мартина Сукупа, который с 2014 года воюет против Украины на Донбассе. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос в Facebook.

«Квалификация уже традиционна для подобных дел в Чехии — совершение террористического акта в составе организованной террористической группировки "ДНР" с целью подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины», — написал дипломат.

Он отметил, что приговор пока заочный, потому что этот человек все еще скрывается на оккупированных украинских территориях.

«Обе стороны еще могут подать апелляцию в Верховный суд, но надеюсь, что учитывая неопровержимые доказательства, а также то, что судья по сравнению с тем, чего требовал прокурор, даже увеличил приговор на год, пересмотра в сторону уменьшения не состоится», — сообщил посол.

Перебийнос добавил, что согласно имеющейся информации, Сукуп командовал танковой ротой «ДНР», в том числе во время боев в Иловайске и Дебальцево.

Чехия является лидером среди стран Европейского Союза по привлечению к ответственности своих граждан за участие в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР». 

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