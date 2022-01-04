Еще одного гражданина Чехии начали судить за участие в боях на Донбассе

Городской суд Праги начал разбирательство по еще одному делу об участии чешского гражданина в боевых операциях на стороне незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Radio Prague International.



Мартина Сукупа обвиняют в террористической атаке и участии в деятельности террористической группы на Донбассе.



Согласно заявлению прокурора Марека Бодлака, сорокадевятилетний чешский гражданин в 2014 году отправился в Донецк, где принял участие в боевых действиях в рядах вооруженных подразделений группировки «ДНР».



Согласно обвинению, Мартин Сукуп участвовал в боях сначала в качестве рядового танкиста, командира танковой роты, а позже также командовал артиллерийской батареей и танковым батальоном. По словам прокурора Марека Бодлака, бывший чешский военнослужащий Мартин Сукуп участвовал в боевых действиях вплоть до мая 2018 года.



За содеянное мужчине грозит заключение сроком до 20 лет.

Чехия является лидером среди стран Европейского Союза по привлечению к ответственности своих граждан за участие в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР».