Нет гарантий «тишины»: Торецк до сих пор без воды

Прифронтовой Торецк с 25 декабря остается без централизованноого водоснабжения. Ремонтные работы на водопроводе не могут провести из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований.



По информации Торецкой военно-гражданской администрации, сейчас в город поступает около 57% от нужного объема воды.



«В город поступает 8000 куб.м воды. Для прокачки всех районов города нужно 14000 куб.м воды. В настоящее время начало ремонта зависит от подтверждения режима «тишина» со стороны неподконтрольной Украине стороны, по состоянию на данный момент гарантии безопасности не предоставлены», — говорится в сообщении ВГА.



До проведения ремонтных работ в Торецке организовали подвоз и раздачу воды. Кроме того, по районам города поочередно проводят прокачку воды утром и вечером.



«Обращаемся к жителям громады, по возможности, до устранения причин недостаточной подачи воды, иметь дома запас на 1-2 суток», — добавили в ВГА.

27 декабря в Торецке объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водопроводе «Горловка –Торецк». 30 декабря в «серой» зоне приступили к ремонтным работам, поэтому в Торецк и ближайшие населенные пункты полностью прекратили поставки воды.