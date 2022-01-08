После Нового года на КПВВ «Станица Луганская» резко снизился пассажиропоток

На КПВВ «Станица Луганская» на 34% снизился пассажиропоток в сравнении с прошлой неделей. Об этом сообщается в еженедельной сводке ГПСУ.



Так, линию соприкосновения в Луганской области с 1 января пересекли 3939 человек в сторону оккупированной территории, а на контролируемую территорию — 4037 человек.



Работу КПВВ «Новотроицкое» боевики разблокировали в понедельник и пятницу. КПВВ пересекли 221 человек и 39 транспортных средств в сторону ОРДО, 193 человека и 36 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.



В ГПСУ напоминают, что согласно постановлению Кабмина от 29 декабря 2021 года отменено требование самоизоляции для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ.