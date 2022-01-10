Госдеп США: Некоторые вопросы переговоров с Россией требуют времени

В США готовы оперативно продвигаться в обсуждении некоторых вопросов, которые подняла Россия, однако есть темы, которые требуют времени. Об этом заявил в понедельник представитель Госдепартамента США Нэд Прайс, передает «Интерфакс-Украина».



«Российские официальные лица заявили, что хотят продвигаться быстро, и США готовы так поступить. В то же время переговоры на такие сложные темы, как контроль вооружений, не могут быть завершены в течение дней или даже недель. Мы должны дать дипломатии и диалогу время и пространство, которых они требуют, чтобы достигнуть прогресса в этих сложных темах», — сказал Прайс.



Он отметил, что в США готовы продолжить дискуссию на темы, которые были обозначены в понедельник, так скоро, как это будет возможно.



Ранее первый заместитель госсекретаря Венди Шерман также заявила, что переговоры с Россией по темам безопасности невозможно завершить в короткие сроки.

В понедельник в Женеве делегации из России и США провели переговоры по гарантиям безопасности. Американскую делегацию возглавила Шерман, а российскую — заместитель главы МИД Сергей Рябков.