США и Россия провели предварительные переговоры по безопасности в Женеве

Главы делегаций США и России провели предварительные переговоры в воскресенье вечером в Женеве. Американскую сторону представляла заместительница госсекретаря Венди Шерман, а российскую — заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.



В заявлении Госдепартамента США уточняется, что также во встрече участвовали директор Оперативного отдела Объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Джеймс Мингес и замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.



Как сообщается, Шерман и Рябков обсудили представляющие взаимный интерес вопросы, к которым стороны обратятся 10 января во время чрезвычайной встречи в рамках диалога по стратегической стабильности.



Замгоссекретаря США подчеркнула приверженность Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств при выборе альянсов.



Также она заявила, что США будут приветствовать подлинный прогресс, достигаемый средствами дипломатии.



Шерман пояснила, что США готовы обсудить в рамках диалога по стратегической стабильности определенные проблемы двусторонних отношений с Россией, но не станут обсуждать вопросы европейской безопасности без участия европейских союзников и партнеров.



В свою очередь Рябков заявил, что предварительная часть переговоров «прошла потрясающе», передает «РИА Новости».



«Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел. Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда [им] руководствуюсь», — отметил он в воскресенье.



Встреча дипломатов прошла в формате ужина, который длился более двух часов.



Основная часть дискуссии по вопросам безопасности между Россия и США состоится в понедельник, 10 января. Кроме того, обсуждение некоторых проблем состоится 12 января в рамках заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января — на встрече Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.



В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.



В МИД Украины критично высказались о российской инициативе.