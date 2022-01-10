В Кремле оценили факт переговоров «нормандских» советников по Донбассу

Факт переговоров советников Нормандского формата является позитивным, хотя никакого прорыва там не произошло. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



«Факт разговора, безусловно, позитивен. Однако его содержание, как и раньше, скорее всего, можно отнести, к сложным и буксующим вопросам», — приводит слова Пескова ТАСС.

Дмитрий Козак, заместитель главы Администрации российского президента, по итогам переговоров 6 января заявил, что сторонами достигнута договоренность о дальнейших контактах, в том числе и с участием представителей Украины, цель которых — скорейшее завершение конфликта на Донбассе. Участниками состоявшихся в Москве переговоров стали также Эмманюэль Бонн, дипломатический советник французского президента, и Йенс Плетнер, внешнеполитический советник канцлера ФРГ.



На этой неделе Бонн и Плетнер посетят Киев, где проведут встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком.



Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе недавней пресс-конференции заявил, что совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил с инициативой проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки». Причем она может состояться в течение ближайших недель.