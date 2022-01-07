Макрон и Шольц инициировали встречу в Нормандском формате

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц инициировали проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



Урсула фон дер Ляен и Эммануэль Макрон призвали прекратить насилие в Казахстане и анонсировали новые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Круг вопросов широкий, входит в него и Украина.



«Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях», — отметил Макрон.



По словам президента Франции, он и канцлер Германии уже предложили Путину провести новую встречу в Нормандском формате и она может состояться «в ближайшие недели».

Сегодня, 7 января, Макрон анонсировал третий за несколько недель разговор с Путиным.



6 января в Москве состоялись переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с коллегами по Нормандскому формату — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Перед видитом в Москву Плетнер и Бонн созвонились с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.



В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия. Предыдущий саммит на уровне лидеров прошел в декабре 2019 года.