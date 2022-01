Россия перебрасывает к украинской границе военные вертолеты — NYT

Россия начала перемещать к границе с Украиной военные вертолеты, что может указывать на продолжающуюся подготовку к нападению, пишет The New York Times.



Издание отмечает, что американские официальные лица ожидали дополнительного наращивания российских войск вблизи украинской границы в декабре и начале января и увеличения их численности до 175 тысяч.



Пока передвижение войск затормозилось, у границы все еще находятся 100 тысяч военнослужащих, но теперь россияне разместили там дополнительную военную авиатехнику. Ударные и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители были бы важным преимуществом России, если бы Путин решил вторгнуться в Украину, пишет The New York Times.



При этом официальные лица США говорят, что окно возможностей для российского вторжения ограничено, и это связано с холодами: морозная погода позволила бы легко передвигаться тяжелым транспортным средствам и оборудованию. Издание указывает со ссылкой на чиновников из администрации США, что относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и Путин может быть вынужден отложить наземное наступление по меньшей мере до февраля.

На этой неделе состоится ряд переговоров с Россией по вопросам безопасности и ситуации вокруг Украины. 10 января прошли переговоры делегаций США и России. 12 января запланированы переговоры Россия-НАТО, 13 января — переговоры в рамках ОБСЕ.