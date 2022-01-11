В Конгрессе США предложили объявить Украину страной «НАТО-плюс»

Представители Республиканской партии в Конгрессе США готовят законопроект, которым Украина будет объявлена страной «НАТО-плюс», сообщает «Голос Америки».



По мнению авторов документа, такой статус даст возможность существенным образом увеличить финансирование военной помощи летального характера Украине. Также политики хотят инициировать проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.



«У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы. Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе», — заявил главный инициатор законопроекта, представитель Республиканской партии в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол.



Законопроектом планируется обеспечить Украину военной и дипломатической поддержкой, которая необходима Киеву, учитывая наращивание российских войск у ее границ.



Кроме того, документ предполагает привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина за агрессию в виде незамедлительных санкций против проекта «Северный поток-2», чтобы его не удалось ввести в эксплуатацию.



Законопроект также определяет Украину как страну «НАТО-плюс», чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг.



По словам соавтора инициативы Майка Роджерса, документ предусматривает серьезное увеличение финансирования поставок Украине летальной помощи. Речь идет о противовоздушном и противокорабельном оружии, необходимом украинцам для сдерживания российской агрессии. Также законопроект четко дает понять, что требования Путина, например, право вето на вступление той или иной страны в НАТО и мораторий на размещение ракет средней дальности на европейском континенте, являются неприемлемыми и противоречат интересам нацбезопасности США, отметил Роджерс.



Еще один соавтор законопроекта — Элис Стефаник — заявила, что у Украины должна быть свобода при выборе собственного будущего, включая экономические отношения и отношения в сфере безопасности, «не опасаясь возмездия со стороны Путина».

Ранее CNN обнародовал информацию о том, что Администрация президента США в декабре 2021 года втайне одобрила выделение финансирования в размере 200 миллионов долларов в качестве дополнительной военной помощи Украине. Фактически американские власти одобрили новый пакет помощи за несколько недель до намеченных переговоров с РФ.