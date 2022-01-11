Сенаторы США потребовали от Байдена жесткого подхода к инициативам РФ

Накануне переговоров Россия-НАТО группой американских сенаторов было направлено письмо президенту Джо Байдену, в котором они потребовали жестких позиций при обсуждении украинского вопроса и инициатив РФ по Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает газета Politico.



В частности, в письме сенаторов, во главе которых стоит республиканец Марко Рубио, содержится просьба к администрации «продолжать недвусмысленно осуждать военные угрозы и провокации со стороны России».



По убеждению авторов, очень важно, чтобы Штатами была показана демонстрация «нашей решимости» и отказ удовлетворить список требований, который они назвали неприемлемым.



Сенаторы высказали мнение, что требуемые Россией гарантии безопасности нужны ей для воссоздания российской сферы влияния на европейском континенте, где Москва может легко принуждать и запугивать Украину, Грузию, Молдову, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Румынию. Эти страны – твердые американские союзники и партнеры, считают они.



По мнению политиков, администрации в ходе переговоров следует показать, что «Россия не имеет право вето на расширение НАТО», а также что «дверь в Альянс открыта для европейских стран, членство которых будет способствовать безопасности Евро-атлантического региона».



Они указали на необходимость рассмотрения возможности роста военного присутствия на восточном фланге НАТО, отметив такие страны, как Польша, Латвия, Литва, Эстония и черноморский регион. По словам сенаторов, это послужит сдерживающим фактором агрессии Кремля. В этом плане они подчеркнули важность дополнительной помощи Украине и восточноевропейским странам в обеспечении безопасности.



Также в письме содержится предложение Штатам и их союзникам о введении санкций против президента России и его окружения.



Кроме того, авторы заявили о важности демонстрации «приверженности США поддержанию порядка в Европе, который основан на правилах». Администрацией США в конце 2021 года тайно было одобрено решение о выделении дополнительной военной помощи Украине в 200 миллионов долларов.

Накануне в Женеве состоялись первые российско-американские переговоры по вопросам безопасности. По итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что стороны не достигли прогресса в вопросе нерасширения НАТО. В свою очередь первая заместительница госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров сказала, что американская сторона не согласна с ограничением на прием новых стран в НАТО.



Представитель Госдепартамента США Нэд Прайс заявил о готовности Вашингтона к оперативному продвижению в обсуждении ряда вопросов, поднятых Москвой, но есть темы, требующие времени.



Кроме того, обсуждение некоторых проблем состоится 12 января в рамках заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января — на встрече Постоянного совета ОБСЕ в Вене.