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Выполнение Минских соглашений: В России назвали условия для деэскалации вокруг Украины

12 января 2022, 20:23

Выполнение Минских соглашений: В России назвали условия для деэскалации вокруг Украины

Россия готова к деэскалации ситуации вокруг Украины при условии, если будут выполнены Минские соглашения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на брифинге после переговоров НАТО-Россия.

Он отметил, что позиция России состоит в том, что деэскалация вокруг Украины возможна.

«Прежде всего необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению Минских соглашений, которые являются частью международного права в результате принятия резолюции Совета безопасности ООН. Будут Минские соглашения выполнены — не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности», — сказал замглавы МИД РФ.

При этом он подчеркнул, что для деэскалации страны НАТО должны прекратить военную помощь Украине.

«Для того чтобы содействовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки оружия, отозвать инспекторов и инструкторов, что, собственно, и предусмотрено соответственными положениями Минских договоренностей», — заявил Грушко.

Заседание Совета НАТО-Россия прошло в Брюсселе 12 января. Оно было созвано в связи с наращиванием российского военного присутствия на украинской границе, а также с предложениями РФ в сфере европейской безопасности, среди которых, в частности, требование не принимать в Альянс Украину и Грузию.

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