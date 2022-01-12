Переговоры по безопасности: НАТО отвергла требование России не расширяться

На заседании Совета НАТО-Россия союзники подтвердили, что политика открытых дверей остается неизменной, и каждая страна имеет право выбирать свой путь. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания.



«Россия затронула предложения по "гарантиям безопасности", в том числе требование к НАТО не расширяться. Страны-участницы НАТО подтвердили, что остаются приверженными политике открытых дверей. В то же время Россия и НАТО подчеркнули необходимость диалога», — сказал генсек НАТО.



Он подчеркнул, что Россия не имеет право вето на вступление Украины в Альянс.



«Что касается членства и политики открытых дверей — все страны-участницы НАТО привержены тому, что только Украина и 30 стран-участниц будут решать, когда Украина может вступить в НАТО. И, конечно, у России нет права вето по этому вопросу», — заявил Столтенберг.

Заседание Совета НАТО-Россия прошло в Брюсселе 12 января. Оно было созвано в связи с наращиванием российского военного присутствия на украинской границе, а также с предложениями РФ в сфере европейской безопасности, среди которых, в частности, требование не принимать в Альянс Украину и Грузию.