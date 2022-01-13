В Украине выявили 10 тысяч заболевших ковидом за сутки впервые с начала года

За среду, 12 января, в Украине выявили 10 046 случаев заражения коронавирусом, что на 2 929 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 7 202 пациента, умер 191 человек. Вчера госпитализировали 1 676 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 727 034 человек. Из них выздоровели 3 537 826 пациентов, а умерли 97 928 человек.



Вчера вакцинировались 102 580 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 909 168 человек, из них получили первую дозу — 14 909 166 человек, получили две дозы — 14 152 238 человек. Получили дополнительную дозу — 8 088 человек, бустерную дозу — 56 178 человек. В общей сложности проведено 29 125 670 прививок.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.