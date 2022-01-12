Более 7 тысяч случаев коронавируса выявлено в Украине за сутки

За вторник, 10 января, в Украине выявили 7 117 случаев заражения коронавирусом, что на 1 688 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровел 8 077 пациент, умерли 193 человека. Вчера госпитализировали 1 898 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 716 988 человека. Из них выздоровели 3 530 624 пациента, а умерли 97 737 человек.



Вчера вакцинировались 106 362 человека.

Недавно в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.