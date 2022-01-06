В Украине теперь разрешена бустерная доза вакцины против ковида

В Украине разрешили введение бустерной дозы вакцины от COVID-19 для всех категорий населения старше 18 лет. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Он уточнил, что бустерная доза может вводиться в период от шести до девяти месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.



По его словам, после введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения (почти 9 месяцев). Сгенерировать новый сертификат можно будет в приложении «Дия», начиная с конца января текущего года. До этого момента будет действовать сертификат предварительной полной вакцинации.



Ляшко отметил, что для бустерной дозы предпочтение будет отдаваться м-РНК-вакцинам – Moderna или Pfizer/Comirnaty, независимо от того, какой вакциной был привит человек. При этом тем получившим первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer. При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной в соответствии с разрешенными в Украине схемами.



Лица с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводится дополнительная доза вакцины COVID-19, также смогут получить бустерную дозу. Оптимальный период введения – от трех до шести месяцев после дополнительной.