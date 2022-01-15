В Украине за сутки выявили 10,5 тысяч заболевших COVID-19

За пятницу, 14 января, в Украине выявили 10 569 случаев заражения коронавирусом, что на 93 случая больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 6 172 пациента, умерли 127 человек. Вчера госпитализировали 1 682 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 748 079 человек. Из них выздоровели 3 551 283 пациентов, а умерли 98 195 человек.



Вчера вакцинировались от коронавируса 90 817 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 972 000 человек, из них получили первую дозу — 14 971 998 человек, получили две дозы — 14 240 830 человек. Получили дополнительную дозу — 9 298 человек, бустерную дозу — 87 196 человек. В общей сложности проведено 29 309 322 прививки.