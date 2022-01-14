Более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки снова выявили в Украине

За четверг, 13 января, в Украине выявили 10 476 случаев заражения коронавирусом, что на 430 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 7 285 пациентов, умерли 140 человек. Вчера госпитализировали 1 656 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 737 510 человек. Из них выздоровели 3 545 111 пациентов, а умерли 98 068 человек.



Вчера вакцинировались от коронавируса 92 835 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 941 502 человека, из них получили первую дозу — 14 941 500 человек, получили две дозы — 14 197 703 человека. Получили дополнительную дозу — 8 639 человек, бустерную дозу — 70 663 человека. В общей сложности проведено 29 218 505 прививок.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.