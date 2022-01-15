«ЛНР» сообщила о 32 новых случаях ковида и двух умерших за сутки

За минувшие сутки, 14 января, в отдельных районах Луганской области медики зафиксировали 32 новых случая заражения коронавирусом. В то же время умерли двое ранее заболевших, а выздоровели 13 пациентов.



Об этом сообщили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Всего с начала пандемии «ЛНР» признает 21 920 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением были выписаны из медучреждений 18 395 человек, а 3 114 пациентов умерли от осложнений коронавируса.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.