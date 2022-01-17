У Байдена предупредили Россию по поводу кибератак на Украину

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россию в случае вторжения в Украину ждут «серьезные экономические последствия» со стороны США и западных союзников. Об этом он сказал в ходе интервью телеканалу CBS.



По словам Салливана, американская сторона, говоря о возможных санкциях, дает россиянам «четкий сигнал».



«Мы сделали это согласованно и одновременно с западными союзниками. Если Россия продолжит вторжение в Украину, то последствия экономического характера будут серьезными. Если же окажется, что за кибератаками Украины стоит Россия и если это будет продолжаться, то мы с союзниками приступим к работе над соответствующим ответом», — сказал советник.



По его утверждению, если в Кремле все-таки решатся на военные действия, то Штатами будут предприняты меры, в результате которых будет «нанесен ущерб их экономике», а также это ударит «по их стратегическому положению в Европе и укрепит солидарность НАТО».



«Мы готовы в любом случае. Если Россия намерена двигаться вперед посредством дипломатии, то с нашей стороны — абсолютная готовность делать это с нашими союзниками и партнерами. Если же выбором России будут вторжение и эскалация, то мы готовы и к такому развитию событий. Ответ будет сильным, он отрезает их стратегическую позицию», — подчеркнул Салливан.



Также он напомнил, что администрацией Байдена в течение нескольких месяцев были высказаны предположения, что кибератаки — часть «широкомасштабных усилий РФ, направленных на эскалацию ситуации в Украине». В связи с этим США ведут работу с украинским кабмином для усиления защиты.



Салливан назвал кибератаки «частью их сценария», уточнив, что РФ прибегала к этому «в прошлом в других контекстах».

В Украине в ночь с 13 на 14 января хакерами были атакованы сайты некоторых госструктур, включая МИД.



СБУ и Госспецсвязи приступили к расследованию хакерской атаки, заверив, что утечки персональных данных не произошло.



Позже в СБУ заявили о признаках причастности связанных с Россией хакерских групп к кибератаке.