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В Украине произошла хакерская атака на сайты правительства

Обновлено
14 января 2022, 08:37

В Украине произошла хакерская атака на сайты правительства

В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства. Информация об этом появилась на Facebook-странице министерства образования и науки.

«В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает», — сказано в сообщении.

Не работают также сайты министерства иностранных дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, министерства энергетики, веб-портал «Дія». При этом мобильное приложение «Дія» работает.

По состоянию на 8:00 не работал также сайт правительства Украины, сейчас его работа возобновлена.

На стартовой странице МИД можно было увидеть сообщение хакеров на украинском, русском и польском языках о том, что якобы личные данные украинцев оказались в общем доступе в сети.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — подчеркивается в сообщение.

Скриншот с сайта МИД Украины

На момент публикации новости сообщение хакеров на сайте МИД больше недоступно.

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