СБУ расследует хакерскую атаку на сайты правительства, утечки данных не было

Служба безопасности Украины и Госспецсвязи расследуют хакерскую атаку на правительственные сайты, которая произошла в ночь с 13 на 14 января.



В частности, атаке подверглись сайты министерства иностранных дел, министерства образования и другие.



«На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по предварительной информации, — не произошло», — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.



В спецслужбе отметили, что временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов с целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы, а также чтобы локализовать техническую проблему.



«Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти занимается расследованием инцидента и собирает цифровые доказательства», — подчеркнули в ведомстве.



Там отметили, что большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время.



Также отмечается, что мобильное приложение «Дія» работает в штатном режиме. Отметим, что веб-портал «Дія» до сих пор не работает.