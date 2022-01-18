Бербок — Лаврову: Сложно не воспринимать 100 тысяч военных РФ возле Украины как угрозу

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что наращивание российских военных сил вблизи границы с Украиной происходит без явных для этого причин и не может не восприниматься как угроза. Об этом она сказала во время совместного брифинга с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.



«За последние недели более ста тысяч российских военнослужащих и военной техники были сосредоточены вблизи Украины без видимой причины. Сложно не рассматривать это как угрозу. Эту ситуацию мы, федеральное правительство, не выбирали. Но мы не можем и не будем убегать от этой ситуации», — сказала Бербок.

Ранее издание The New York Times опубликовало карту с расположением российских войск на границе с Украиной. По информации издания, они окружают Украину с трех сторон.