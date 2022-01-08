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NYT сделала карту с российскими войсками на границе с Украиной

08 января 2022, 14:04

NYT сделала карту с российскими войсками на границе с Украиной

Издание The New York Times опубликовало карту с расположением российских войск на границе с Украиной. Об этом передает УП.

Как пишет издание, эти войска представляют угрозу эскалации конфликта с соседним государством и «открытия нового фронта».

По информации издания, они окружают Украину с трех сторон. На карте указан род войск, их численность, разновидности техники.

Издание отмечает, что карта составлена на основе данных от украинских и западных источников, независимых военных и спутниковых снимков.

По оценкам издания, сделанным на основе данных спецслужб США, Кремль разработал операцию с привлечением 175 тысяч военных.

Как отмечает NYT, Россия находится «на пути» к получению всего необходимого для начала вторжения.

Издание сообщает, что 2 группы войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область).

Еще три группы расположились недалеко от Воронежа, указано на карте. Эти войска, по данным NYT, могут напрямую угрожать Киеву в случае проведения военной операции.

Еще одна группа находится в районе Волгограда, две — у границы с так называемыми ЛНР и ДНР, отмечает издание.

Кроме того, еще есть расположения военных у города Кореновск (Краснодарский край, только артиллерия) и на территории Крыма.

Впервые о наращивании российских войск РФ возле украинской границы сообщила The Washington Post. В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.

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