NYT сделала карту с российскими войсками на границе с Украиной

Издание The New York Times опубликовало карту с расположением российских войск на границе с Украиной. Об этом передает УП.



Как пишет издание, эти войска представляют угрозу эскалации конфликта с соседним государством и «открытия нового фронта».



По информации издания, они окружают Украину с трех сторон. На карте указан род войск, их численность, разновидности техники.

Издание отмечает, что карта составлена на основе данных от украинских и западных источников, независимых военных и спутниковых снимков.



По оценкам издания, сделанным на основе данных спецслужб США, Кремль разработал операцию с привлечением 175 тысяч военных.



Как отмечает NYT, Россия находится «на пути» к получению всего необходимого для начала вторжения.



Издание сообщает, что 2 группы войск расположены у границы с Беларусью, рядом с городами Ельня (Смоленская область) и Клинцы (Брянская область).



Еще три группы расположились недалеко от Воронежа, указано на карте. Эти войска, по данным NYT, могут напрямую угрожать Киеву в случае проведения военной операции.



Еще одна группа находится в районе Волгограда, две — у границы с так называемыми ЛНР и ДНР, отмечает издание.



Кроме того, еще есть расположения военных у города Кореновск (Краснодарский край, только артиллерия) и на территории Крыма.



Впервые о наращивании российских войск РФ возле украинской границы сообщила The Washington Post. В Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.